Минобороны России в 2018 году поставит на вооружение арктических бригад вездеходы «Кречет» — универсальные «уазики», способные преодолевать снежные заносы, болота и водные преграды. Испытания автомобиля проходили на полярном Урале, в тундре Ямала и Таймыра, а также в пустыне ОАЭ.
Известно, что «Кречет» способен преодолевать расстояние в 1,5 тысячи километров без дозаправки. Арктический «уазик» может быть использован как для патрулирования в северных широтах, так и для перевозки грузов на дальние посты. Отметим, что главной задачей арктической группировки станет поиск и уничтожение вражеских диверсантов.
Результаты испытаний, проведенных не только в северной части России, но и в пустынях в Объединенных Арабских Эмиратов, показали, что «Кречет» способен перемещаться по любому бездорожью, а также умеет плавать. Автомобиль уверенно заводится при температурах воздуха от минус 60 до плюс 50 градусов.
«Сейчас Минобороны в Арктическом регионе разворачивает большое количество войск, и военным понадобилась спецтехника. На Крайнем Севере нужны массовые машины — своего рода „УАЗики“, пригодные для использования в самых тяжелых условиях. Минобороны нужны экономичные в эксплуатации и неприхотливые машины», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.