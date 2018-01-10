{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Курганской области
19:33  10 января 2018 4

Курганские власти рассказали, сколько денег потратят на дворы и скверы в новом году

Открытие скейт-городка, осмотр губернатором Алексеем Кокориным объектов программы
В 2017 году Зауралье выбилось в пятерку лучших по реализации федеральной программыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2018 году на формирование комфортной городской среды из федерального бюджета Зауралье получит столько же средств, сколько и в 2017-м, вопреки ожиданиям увеличения финансирования. На благоустройство дворовых площадок и общественных пространств Курганской области выделили около 170 млн рублей.

Напомним, Зауралье оказалось на четвертой строчке в рейтинге регионов по реализации программы, несмотря на то, что в некоторых районах ситуация порой выходила из-под контроля. Всего удалось благоустроить 134 двора и 41 общественную территорию.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже утверждена программа на 2018—2022 годы, в муниципалитетах завершается доработка и принятие пятилетних программ. В Кургане и Шадринске пройдет голосование по выбору мест для благоустройства — как за сами территории, так и за их дизайн-проекты.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году при участии в программе «Городская среда» жители дворов, где будет проходить реконструкция, будут обязаны сами внести 15% от стоимости проекта.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров