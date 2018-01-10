Курганские власти рассказали, сколько денег потратят на дворы и скверы в новом году

В 2018 году на формирование комфортной городской среды из федерального бюджета Зауралье получит столько же средств, сколько и в 2017-м, вопреки ожиданиям увеличения финансирования. На благоустройство дворовых площадок и общественных пространств Курганской области выделили около 170 млн рублей.
Напомним, Зауралье оказалось на четвертой строчке в рейтинге регионов по реализации программы, несмотря на то, что в некоторых районах ситуация порой выходила из-под контроля. Всего удалось благоустроить 134 двора и 41 общественную территорию.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, уже утверждена программа на 2018—2022 годы, в муниципалитетах завершается доработка и принятие пятилетних программ. В Кургане и Шадринске пройдет голосование по выбору мест для благоустройства — как за сами территории, так и за их дизайн-проекты.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2018 году при участии в программе «Городская среда» жители дворов, где будет проходить реконструкция, будут обязаны сами внести 15% от стоимости проекта.