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11 января 2018
10 января 2018
20:18  11 января 2018 0

В Тюмени из-за тикающей посылки закрыли отделение Почты России

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, опасность, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
В подозрительной коробке оказалась заводная игрушкаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Тюмени бдительные сотрудники «Почты России» вызвали в отделение наряд полиции после того, как услышали в одной из посылок странное «тикание». Прибывшие на место полицейские вскрыли ее, обнаружив внутри заводную игрушку.

Беспокойство почтовиков было воспринято силовиками со всей серьезностью. Здание на Гнаровской, 5 было оцеплено. Пресс-секретарь управления МВД России по городу Тюмени Мария Новопашина в беседе с «URA.RU» подтвердила, что в подозрительной коробке находилась детская игрушка.

Инцидент на тюменской почте активно обсуждался местными жителями в социальных сетях. До того, как стала известна причина визита полицейских в отделение, тюменцы выдвигали свои версии произошедшего: «Почту ограбили пару месяцев назад, но до них только сейчас дошло»; «Капитану полиции нужно срочно забрать бандерольку», «Запрещенные посылки с Али пришли», — писали пользователи «ВКонтакте».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
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