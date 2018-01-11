В Тюмени из-за тикающей посылки закрыли отделение Почты России

В Тюмени бдительные сотрудники «Почты России» вызвали в отделение наряд полиции после того, как услышали в одной из посылок странное «тикание». Прибывшие на место полицейские вскрыли ее, обнаружив внутри заводную игрушку.
Беспокойство почтовиков было воспринято силовиками со всей серьезностью. Здание на Гнаровской, 5 было оцеплено. Пресс-секретарь управления МВД России по городу Тюмени Мария Новопашина в беседе с «URA.RU» подтвердила, что в подозрительной коробке находилась детская игрушка.
Инцидент на тюменской почте активно обсуждался местными жителями в социальных сетях. До того, как стала известна причина визита полицейских в отделение, тюменцы выдвигали свои версии произошедшего: «Почту ограбили пару месяцев назад, но до них только сейчас дошло»; «Капитану полиции нужно срочно забрать бандерольку», «Запрещенные посылки с Али пришли», — писали пользователи «ВКонтакте».