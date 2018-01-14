В громком деле ишимского педофила появился конкретный подозреваемый. Изначально ориентировку опубликовал местный блогер Владимир Воронин, после чего она появилась в соцсетях.
В ориентировке дано описание гражданина, подозреваемого в совершении насильственных сексуальных действий в отношении несовершеннолетней. Это 36-летний Олег К., зарегистрированный в Ишиме. «Рост 170 см, среднего телосложения, волосы темные, куртка черная, вязанная шапка. При себе может иметь рюкзак синего цвета. Может находиться на территории торговой базы „Северная“», — значится в ориентировке.
Получить оперативный комментарий в УМВД по Тюменской области не удалось.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале января педофил в черном напал на 8-летнюю девочку. Он выследил двух девочек-школьниц, затащил младшего ребенка в заброшенный дом и изнасиловал. Информация о совершенном преступлении вызвало волну негодования в Ишиме, в соцсетях появились сообщения, что дети боятся ходить в школу. Анонимный горожанин даже объявили вознаграждение в 100 тысяч рублей об информации о педофиле.
«Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются, установление лица причастного к совершению преступления также продолжается», — прокомментировали агентству в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.