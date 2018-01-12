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12 января 2018
11 января 2018
10 января 2018
10:37  12 января 2018 2

Ишимский педофил все еще на свободе. За информацию о насильнике обещают 100 тысяч. ФОТО

Педофил, детское насилие, показ мод, подиум, модели, кукла, педофилия, педофил, детское насилие
Ишимского педофила, который надругался над ребенком, еще не поймалиФото: depositphotos.com © URA.RU

Ишимский педофил, который 8 января изнасиловал девочку, пока на свободе. «Розыскные мероприятия продолжаются», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по области. Правоохранители составили фоторобот подозреваемого в совершении преступления.

По уголовному делу работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты регионального управления СК России и сотрудник уголовного розыска УМВД, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности. Они изучают видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: с сайта СУ СКР по Тюменской области

Преступнику на вид 30 лет, у него славянская внешность, рост около 170 см, мужчина худощавого телосложения, одет он был в темную куртку с капюшоном, черные брюки и черные туфли.

Следователи просят всех, кто опознал этого человека по фотороботу, или стал очевидцем преступления, или владеет любой другой значимой для следствия информацией, позвонить по телефонам 8 904-491-43-25 или 02 либо обратиться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюмень, улица Шиллера, 44.

Расследование уголовного дела взял под особый контроль глава СУ СКР по области Михаил Богинский.

В соцсетях горожане требуют найти и задержать педофила. «Посадить бы эту мразь после того, как его поймают, в общую камеру, где сидит человек так сто», — предлагают некоторые.

Люди обсуждают фоторобот и даже публикуют фотографии мужчин, похожих на преступника. В группе «ИШИМ пере ПОДСЛУШАНО» ишимцы со ссылкой на родственников пострадавшей девочки написали, что ребенку уже показывали фотографии похожего молодого человека, однако девочка его не опознала.

Следственный комитет, следственное управление по Курганской области.Курган, следственный комитет, скр по курганской области
Сотрудники СУ СКР и полиции работают в Ишиме
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Горожане пишут о том, что местные дети теперь боятся ходить в школу. «Мне сейчас в личку написал мальчик, — сообщила в этом же паблике Юлия Т. — Рассказал, что сегодня около 29-й школы за ним шёл мужик, подходящий по описанию и похожий на этого, что на фотороботе. Он прибавил шаг — и мужик за ним тоже. Он начал кричать „маньяк“, и мужик резко свернул в сторону болота. Полиции описали. Они ездили на то место. Что и как дальше, мальчику неизвестно, только он сказал, что боится ходить в школу».

Один из пользователей и вовсе сообщил, что за информацию о педофиле можно получить вознаграждение. «Есть человек, который готов 100 000 дать тому, кто реально поможет следствию. Афишировать он себя не будет», — написал Александр П.

Как уже сообщало «URA.RU», 8 января неизвестный мужчина напал на двух девочек-школьниц. Младшего ребенка негодяй затащил в заброшенный дом на улице Чехова, 61, где изнасиловал. В пресс-службе УМВД по Тюменской области тогда сообщили, что на место выехала группа наиболее опытных работников во главе с начальником уголовного розыска полковником Андреем Козловым. Раскрытие преступления находится под контролем главы регионального УМВД.

Источник в медицинских кругах подтвердил агентству информацию о том, что после случившегося девочку госпитализировали.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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