10:37 12 января 2018 2

Ишимского педофила, который надругался над ребенком, еще не поймали Фото: depositphotos.com © URA.RU

Ишимский педофил, который 8 января изнасиловал девочку, пока на свободе. «Розыскные мероприятия продолжаются», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по области. Правоохранители составили фоторобот подозреваемого в совершении преступления.

По уголовному делу работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты регионального управления СК России и сотрудник уголовного розыска УМВД, специализирующиеся на раскрытии преступлений против личности. Они изучают видеозаписи с камер наблюдения, опрашивают свидетелей. Назначен ряд судебных экспертиз.

Фото: с сайта СУ СКР по Тюменской области

Преступнику на вид 30 лет, у него славянская внешность, рост около 170 см, мужчина худощавого телосложения, одет он был в темную куртку с капюшоном, черные брюки и черные туфли.

Следователи просят всех, кто опознал этого человека по фотороботу, или стал очевидцем преступления, или владеет любой другой значимой для следствия информацией, позвонить по телефонам 8 904-491-43-25 или 02 либо обратиться в следственное управление Следственного комитета России по Тюменской области по адресу: 625000, Тюмень, улица Шиллера, 44.

Расследование уголовного дела взял под особый контроль глава СУ СКР по области Михаил Богинский.

В соцсетях горожане требуют найти и задержать педофила. «Посадить бы эту мразь после того, как его поймают, в общую камеру, где сидит человек так сто», — предлагают некоторые.

Люди обсуждают фоторобот и даже публикуют фотографии мужчин, похожих на преступника. В группе «ИШИМ пере ПОДСЛУШАНО» ишимцы со ссылкой на родственников пострадавшей девочки написали, что ребенку уже показывали фотографии похожего молодого человека, однако девочка его не опознала.

Сотрудники СУ СКР и полиции работают в Ишиме Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Горожане пишут о том, что местные дети теперь боятся ходить в школу. «Мне сейчас в личку написал мальчик, — сообщила в этом же паблике Юлия Т. — Рассказал, что сегодня около 29-й школы за ним шёл мужик, подходящий по описанию и похожий на этого, что на фотороботе. Он прибавил шаг — и мужик за ним тоже. Он начал кричать „маньяк“, и мужик резко свернул в сторону болота. Полиции описали. Они ездили на то место. Что и как дальше, мальчику неизвестно, только он сказал, что боится ходить в школу».

Один из пользователей и вовсе сообщил, что за информацию о педофиле можно получить вознаграждение. «Есть человек, который готов 100 000 дать тому, кто реально поможет следствию. Афишировать он себя не будет», — написал Александр П.

Как уже сообщало «URA.RU», 8 января неизвестный мужчина напал на двух девочек-школьниц. Младшего ребенка негодяй затащил в заброшенный дом на улице Чехова, 61, где изнасиловал. В пресс-службе УМВД по Тюменской области тогда сообщили, что на место выехала группа наиболее опытных работников во главе с начальником уголовного розыска полковником Андреем Козловым. Раскрытие преступления находится под контролем главы регионального УМВД.

Источник в медицинских кругах подтвердил агентству информацию о том, что после случившегося девочку госпитализировали.