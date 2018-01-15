Бунтующие зауральские учителя вернут себе льготы в суде

В Курганском областном суде в понедельник, 15 января, рассмотрят иск учителей нескольких сельских школ к правительству региона. Педагоги требуют вернуть стопроцентную компенсацию оплаты услуг ЖКХ, которую с 1 сентября 2017 года заменили на фиксированную выплату в 1200 рублей.
Иски подали учителя из Кетовского, Варгашинского и Звериноголовского районов. Как уже сообщало «URA.RU», они заявляют, что отмена льгот негативно сказалось на их благосостоянии.
Также в Звериноголовском районе продолжается скандал с учителями двух школ, которые заявляют, что в течение двух лет им недоплачивали стимулирующие надбавки. Педагоги записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и грозят с 22 января приостановить работу. В ситуации, по просьбе главы региона Алексея Кокорина, пообещал разобраться прокурор Курганской области Игорь Ткачев.