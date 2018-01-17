{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Курганской области
14:05  17 января 2018 2

Депутат Госдумы откроет яркий памятник к юбилею Курганской области. ФОТО

Обсуждение создания и установки в Городском саду города Кургана памятника примирения и согласия. Курган, ильтяков александр
По инициативе Александра Ильтякова в Частоозерье откроют памятник тракторуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На въезде в село Частоозерье Курганской области установят памятник трактору, торжественное открытие которого приурочено к 75-летию образования региона. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Государственной Думы Александр Ильтяков.

По словам Ильяткова, памятник представляет собой отреставрированный трактор Т-4, который помогал осваивать целину в регионе. Он будет стоять на большой поляне, символизирующей целину, за ним будут видны отвалы земли, выполненные из бетона. «Площадку подготовили еще осенью. Сейчас идет работа по установке памятника, открытие запланировано на 5 февраля, — рассказал депутат, — Соберутся ветераны аграрной отрасли, расскажут молодежи, как проходило освоение целины». Курганская область была образована 6 февраля 1943 года.

Раритетную технику отреставрировали, трактор на ходу
wikimedia.org

Кроме того, продолжается работа по подготовке памятника президенту России, который также установят в Частоозерье. «Мы планируем поставить памятник „Служение России“ в год 75-летия Курганской области, но эта скульптурная композиция будет установлена уже после выборов президента, — уточнил Ильтяков, — Ведь еще не известно, кто будет президентом. Но памятник будет установлен вне зависимости от результатов голосования», — добавил он.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров