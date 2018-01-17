На въезде в село Частоозерье Курганской области установят памятник трактору, торжественное открытие которого приурочено к 75-летию образования региона. Об этом «URA.RU» рассказал депутат Государственной Думы Александр Ильтяков.
По словам Ильяткова, памятник представляет собой отреставрированный трактор Т-4, который помогал осваивать целину в регионе. Он будет стоять на большой поляне, символизирующей целину, за ним будут видны отвалы земли, выполненные из бетона. «Площадку подготовили еще осенью. Сейчас идет работа по установке памятника, открытие запланировано на 5 февраля, — рассказал депутат, — Соберутся ветераны аграрной отрасли, расскажут молодежи, как проходило освоение целины». Курганская область была образована 6 февраля 1943 года.
Кроме того, продолжается работа по подготовке памятника президенту России, который также установят в Частоозерье. «Мы планируем поставить памятник „Служение России“ в год 75-летия Курганской области, но эта скульптурная композиция будет установлена уже после выборов президента, — уточнил Ильтяков, — Ведь еще не известно, кто будет президентом. Но памятник будет установлен вне зависимости от результатов голосования», — добавил он.