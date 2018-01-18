В Кургане откроют новый автовокзал, не потратив ни рубля из бюджета

В Кургане появится новый автобусный вокзал, если идею его строительства поддержат жители региона. С соответствующим предложением на портале «Инициативы Зауралья» выступил департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
Как отмечают представители департамента, сейчас в столице региона действует только один автовокзал на площади Собанина, 1, который ежедневно принимает десятки межрегиональных и межмуниципальных маршрутов всех направлений, через него проходят сотни человек. Из-за этого потоки транспорта и пассажиров перегружают центральные улицы. «В результате значительно снижается безопасность на дорогах, ухудшается экологическая обстановка», — считают чиновники.
Строительство нового автовокзала или автостанции в Заозерном районе (около ГИБДД) позволит грамотно перераспределить транспортный поток — автобусы в направлении Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска и Казахстана будут выезжать из города, не заходя в центр. «Пассажирам будет удобно добираться до аэропорта и больниц, входящих в развивающийся медицинский кластер: РНЦ ВТО имени академика Илизарова, Курганский областной перинатальный центр, Курганский областной онкологический диспансер. А для перевозчиков города Кургана — это еще и возможность открытия новых муниципальных маршрутов», — добавляют в департаменте.
Предполагается, что автовокзал может быть построен за счет инвестора, без привлечения бюджетных средств. За инициативу жители региона могут голосовать в течение трех месяцев, также в департаменте ждут мнений и предложений. Решение о строительстве объекта будет принято с учетом общественной позиции.