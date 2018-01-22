12:14 22 января 2018 1

Негодяй напал на девочку 8 января Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ишиме объявлен сбор средств для 8-летней девочки, пострадавшей от педофила. Родители ребенка в соцсетях поблагодарили всех, кто оказал помощь семье. В общей сложности школьница провела в больнице неделю.

Преступник затащил девочку в заброшенный дом (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Информация о сборе средств для девочки опубликована на сайте Ишимской епархии. «Конечно, от произошедшего накал эмоций зашкаливает, а собственное бессилие в наказании виновного, вызывает еще больше негодование, — говорится в сообщении, подписанном секретарем епархиального управления, священником Владимиром Сергеевым. — Но надо оставить все эмоции и от слов перейти к делу, эта трагедия касается нас всех». Средства можно перечислить на карту отца малышки Андрея К.

«Ни на какие другие реквизиты деньги не собираются, только напрямую родителям девочки», — подчеркнули в епархии.

Родители ребенка во «ВКонтакте» поблагодарили горожан за помощь. «Большое спасибо мы говорим всем тем, кто помогал нам распространять информацию об этом происшествии, тем, кто организовал сбор денежных средств на реабилитацию нашей дочери. Тем, кто делал репосты, кто распространял информацию другими способами. Всем Вам мы говорим огромное спасибо, — пишут они. — Мы благодарны тем людям, кто перечислял денежные средства». «Для нашей семьи жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ этого страшного события», — говорят родители ребенка.

Фото: страница «Вконтакте» Ишимской епархии

Ишимский педофил все еще на свободе. «Продолжаются розыскные мероприятия», — сообщили корреспонденту «URA.RU» в пресс-службе СУ СКР по области. Мужчина, предположительно опознанный по фотороботу, пока не задержан.

Пострадавшая девочка провела в больнице неделю — ребенка госпитализировали 8 января, а выписали только 15-го.

Состояние девочки при выписке врачи оценивали как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Преступление произошло вечером 8 января. Неизвестный мужчина затащил в заброшенный дом на улице Чехова, 61 и изнасиловал 8-летнюю жительницу Ишима. В соцсетях горожане писали, что девочка с 12-летней сестрой возвращалась от бабушки. Старшей школьнице удалось убежать.