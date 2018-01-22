16:50 22 января 2018 0

В лицее обучается более 300 человек (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ишим бурлит из-за серьезного школьного скандала. С престижным местным лицеем распрощались сразу три старшеклассницы — по информации местного блогера Владимира Воронина, причиной стала странная фотосессия в лицейском туалете. По его словам, участвовали в ней четыре ученицы, однако одна старшеклассница покидать учебное заведение не стала. Снимки из туалета участницы фотосессии сами опубликовали на своих страницах в Instagram.

В Ишимском лицее чиновники уже провели проверку Фото: кадр из видеоролика «Начало последний звонок 2015. Лицей Ишим» в соцсети «ВКонтакте»

Инцидент произошел в лицее во вторник, 16 января. «Четыре девочки, две восьмиклассницы и две десятиклассницы, выпив для храбрости, устроили в туалете съемку не то эротического сериала, не то лесбийских игр», — говорится на сайте Воронина. Блогер пояснил, что заинтересовал его не столько факт поведения старшеклассниц, сколько странное решение ишимских чиновников от образования.

«Вот почему трех девочек отчислили из лицея, а одну оставили. Родители подсуетились или…? И почему все с подачи руководителей ишимского образования окутано тайной? Ну, это тоже вроде как понятно. В престижном (пусть и когда-то в прошлом) учебном заведении такого просто быть не может. Вот только умалчивание о подобных фактах, попытки их сокрытия и приводят к трагедиям, — говорится на сайте блогера. — Таким, как резня в пермской и разборки с топором в школе Улан-Уде. Никто ведь не знает, куда, надев „пояса шахидов“, отправятся три обиженные девицы. В лицей? Или сразу в кабинет Долженко Бориса Геннадьевича (замглавы Ишима по социальным вопросам, — ред.)?»

Владимир Воронин пояснил, что фотографии и видео в Instagram попались на глаза маме одного из учеников лицея. Возмущенная царящими в учебном заведении нравами женщина отправилась в прокуратуру.

Публикация ушла в соцсети и собрала почти 500 комментариев. Некоторые пользователи, сообщив, что также являются учениками лицея, принялись защищать учебное заведение — правда, многие для этого использовали ненормативную лексику. Подростки написали, что старшеклассницы действительно употребили алкоголь, однако никакого эротического подтекста в их фотографиях не было. «Никакого порно там не снимали, просто решили выпить, приспичило им», — написала одна из участниц дискуссии, сообщив, что также учится в ишимском лицее.

1/3 Фото: группа «Ишим ПЕРЕ Подслушано» в соцсети «ВКонтакте»

«Это очередной сюжет для Валерии Гай Германики — „Все умрут, а я останусь“. Часть 2-я „Ишим“», — оценил историю один из пользователей на сайте блогера Воронина.

Директор лицея Ольга Афонасьева в телефонном разговоре сообщила корреспонденту «URA.RU», что «девочки отчислены не были». По ее словам, родители трех участниц фотосессии сами забрали документы из лицея. Четвертой школьницы на снимках в Сети не было, и ее родители не стали забирать дочь из престижного учебного заведения. «Вы можете исключить это в других школах?» — поинтересовалась она. «Да, действительно, это честь лицея. Стало стыдно девчонкам, чтобы пальцем на них не показывали, они решили уйти в другие школы», — сообщила Ольга Афонасьева.

Замглавы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко в разговоре с корреспондентом «URA.RU» опроверг факт участия в инциденте четырех учениц.

«Проверка показала, посмотрели по камерам наблюдения — было только три девочки. Четвертая вообще не общается с этой компанией, ей стало плохо, и она ушла в медкабинет, ее не было в туалете». Чиновник подчеркнул, что решение перевести детей из лицея приняли сами родители. Девочки, по его словам, пришли в лицей учиться из других образовательных организаций.

«Родители сами приняли решение для того, чтобы прекратить влияние неформального лидера этой компании, — подчеркнул он. — Сказать, что это какая-то привычная для системы образования ситуация, я не могу. Видимо, был ослаблен контроль. Дети, которые были там участниками, все из благополучных семей. Это хорошие, обеспеченные семьи. Мы сейчас эти моменты будем для себя анализировать». Собеседник агентства пояснил, что сам не видел скандальные фото и видео, однако, по словам своих сотрудников, знает, что «на фото и видео они позировали с бутылками и была попытка открыть бутылку, больше там ничего не было». «Медосвидетельствования не было, никто не подтвердил, что они выпивали».

Между тем в аудиозаписи, которая имеется в распоряжении редакции, девушка говорит:

«Никто не отрицает, что они напились в туалете, получилось так, причина у них была, конечно, не веская. Директор лицея поступил разумно, что их отчислил (…) Тут дети некрасиво сделали, а учителя, что ли, должны каждые две минуты бегать проверять каждого из нас с трубочкой?»

В прокуратуре Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили: действительно, обращение по факту инцидента в Ишимском лицее было. Сейчас прокурорские работники проводят проверку.

Ишимский лицей имени Е. Лукьянец в городе считается престижным учебным заведением, несмотря на то, что в последние годы учебное заведение принимает всех желающих.