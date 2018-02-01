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01 февраля 2018
31 января 2018
Главные новости Курганской области
13:07  01 февраля 2018 1

Курганец из мести сжег автомобиль подруги

Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., пожар, авто, машина
Машина подруги стояла рядом с домом и полностью сгорелаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель села Кетово осужден на 2 года 6 месяцев колонии строгого режима за то, что из мести сжег автомобиль своей подруги. Приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что ранее судимый 28-летний мужчина проник в салон отечественного автомобиля, облил его бензином и поджег. Убедившись, что огонь разгорелся, он скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 25 тысяч рублей.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры, потерпевшая и осужденный проживали вместе. Мужчина пришел в тот день домой нетрезвый, девушка сделала ему замечание, что он часто пьет спиртное. Разругавшись с подругой, он решил ей отомстить таким образом.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.RU»
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