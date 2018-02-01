В Кургане перед судом предстанет бывший инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы городского управления МВД. Его обвиняют в хищении огнестрельного оружия и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как рассказали «URA.RU» в СУ СК РФ по Курганской области, в 2015—2016 годах подозреваемый, занимая должности инспектора и старшего инспектора, склонял граждан к утилизации ружей, а потом сообщал курганцам, что оружие уничтожено. На самом же деле сотрудник МВД готовил подложные документы от имени владельцев о желании продать оружие и передавал его в магазин. Таким образом он выручил 90 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.
Преступления полицейского выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Курганской области совместно с региональным управлением ФСБ. Во время следствия инспектора уволили по дискредитирующим обстоятельствам. Чтобы возместить ущерб потерпевшим, пришлось арестовать его автомобиль. В ближайшее время бывшему полицейскому придется ответить за свои действия перед судом.