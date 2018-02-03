Airbus успешно провел испытания беспилотного воздушного такси. ФОТО

01:58 03 февраля 2018 0

Компания планирует создать целый парк беспилотных летающих машин ФОТО: твиттер Родина Лясоффа

Компания Airbus впервые испытала беспилотное аэротакси под названием Vahana. Тестовый полет прошел 31 января в американском штате Орегон.

Как отметили разработчики, полет на высоте 5 метров и длительностью 53 секунды прошел успешно. «Нашей целью уже давно является проектирование и строительство пассажирского беспилотного самолета вертикального взлета и посадки (VTOL), что позволит ответить на растущую потребность в городской мобильности», — сказали в компании.

Всего на создание аэротакси ушло два года. Автономный летательный аппарат длиной 5,7 м, шириной 6,2 м и высотой 2,8 м способен поднимать груз до 745 кг. В будущем Airbus планирует создать целый парк беспилотных летающих машин, которые будут использованы в городах для перевозки людей. Работа над проектом началась в 2016 году, а серийное производство аэротакси собираются запустить уже в 2020 году, передает Nation News.