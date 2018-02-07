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Главные новости Курганской области
14:56  07 февраля 2018 4

В Кургане перевозчик мусора из Екатеринбурга не дает спать горожанам

Клипарты. Сургут , мусоровоз, уборка мусора
Мусоровозы начинают греметь в курганских дворах с раннего утраФото: Алексей Андронов © URA.RU

Жители многоэтажек в районе «Детского мира» в Кургане не высыпаются из-за шума мусоровозов, которые заступают на смену в четыре часа утра. Как рассказали «URA.RU» возмущенные читатели, все их обращения в контролирующие органы остаются без ответа.

«С нового года мусор вывозят мусоровозы со свердловскими номерами. Гремят под окнами с четырех утра, хотя по закону работы, кроме аварийных, можно проводить после шести часов. Обращались в административно-техническую инспекцию и горадминистрацию — полный пофигизм: говорят — вызывайте милицию!» — негодуют курганцы.

Директор ООО «Сток» Игорь Путин, знакомый с ситуацией, в разговоре с корреспондентом агентства предположил, что речь идет о новом в Кургане операторе по вывозу мусора — компании «Чистый город». Он также добавил, что часы, в которые можно проводить работы, установлены местным законодательством: в будние дни — с шести утра до одиннадцати вечера, в выходные — с семи утра. Шум в неурочное время считается административным правонарушением.

При этом в крупнейшей в городе управляющей компании «Новая Волна. Курган», у которой заключен договор подряда с «Чистым городом», заявили, что не знают, кому принадлежат мусоровозы с иногородними номерами, и отметили, что в Кургане их работает множество. Получить оперативный комментарий в компании «Чистый город» агентству не удалось. В администрации города комментарий пообещали предоставить позднее.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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