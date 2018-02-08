В Сабетте во время работы рухнул строительный кран

В поселке Сабетта во время строительных работ упал строительный кран. Очевидцы происшествия сообщили, что рухнул кран компании «Велесстрой» грузоподъемностью триста тонн. Пострадавших нет, то часть машины сильно повреждена и восстановлению уже не подлежит.
В компании «Велесстрой» не стали комментировать происшествие. На запрос «URA.RU» там сообщили, что не уполномочены давать комментарии относительно этого объекта. В силовых структурах о этом происшествии ничего не известно. Такие случаи попадают к силовикам, только есть есть пострадавшие.
Очевидцы события в соцсетях пишут, что крановщик остался жив, но состояние его не уточняют. О каких-либо жертвах происшествия не сообщается. Пострадал в этой ситуации только сам кран. Также комментаторы в соцсети утверждают, что ЧП произошло из-за нарушений крановщиком техники безопасности.