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Главные новости Ямала
19:08  08 февраля 2018 0

В Сабетте во время работы рухнул строительный кран

Кран упал. Ул.Советская. Тюмень, сломанный кран
Строительный кран упал из-за нарушений техники безопасностиФото: Николай Бастриков © URA.RU

В поселке Сабетта во время строительных работ упал строительный кран. Очевидцы происшествия сообщили, что рухнул кран компании «Велесстрой» грузоподъемностью триста тонн. Пострадавших нет, то часть машины сильно повреждена и восстановлению уже не подлежит.

В компании «Велесстрой» не стали комментировать происшествие. На запрос «URA.RU» там сообщили, что не уполномочены давать комментарии относительно этого объекта. В силовых структурах о этом происшествии ничего не известно. Такие случаи попадают к силовикам, только есть есть пострадавшие.

Очевидцы события в соцсетях пишут, что крановщик остался жив, но состояние его не уточняют. О каких-либо жертвах происшествия не сообщается. Пострадал в этой ситуации только сам кран. Также комментаторы в соцсети утверждают, что ЧП произошло из-за нарушений крановщиком техники безопасности.

Вячеслав Егоров
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