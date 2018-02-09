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19:27  09 февраля 2018 4

Омский «колбасный король» оставит в Тюмени семь миллиардов рублей. ФОТО

Соглашение о создании крупного сельхозпроизводства уже подписал губернатор Владимир ЯкушевФото предоставлено пресс-службой губернатора Тюменской области

Крупный омский холдинг намерен построить в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров. Для этих целей группа компаний «Руском» потратит 7 млрд рублей — рекордную для них сумму. Соглашение между председателем совета директоров «Рускома» Темури Латария и губернатором региона Владимиром Якушевым уже подписано.

Производственный комплекс расположится сразу в трех муниципалитетах Тюменской области: в Голышмановском, Омутинском и Юргинском районах. В него войдут семь ферм по откорму бройлеров, комбикормовый завод, инкубаторий и племенной репродуктор, суммарно это даст рабочие места 500 людям. Запустить полный цикл омичи планируют в 2020 году. Темури Латария пояснил, что по размеру инвестиций, размаху и срокам тюменскому проекту не будет равных среди остальных предприятий холдинга.

Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки
На птицефабрике будут работать 500 человек из трех районов области
Фото: Илья Московец © URA.RU

Владимир Якушев на вопрос журналиста «РБК Тюмень» о программе развития регионального экспорта попросил не торопиться. «Когда мы будем готовы, все расскажем. Значит, еще не готовы. Не торопитесь», — прокомментировал он.

В администрации Голышмановского района корреспонденту «URA.RU» рассказали, что производство кормов для бройлеров инвесторы организуют на площадке ранее действующего комбината аналогичной направленности. Первый заместитель главы района и начальник Управления развития АПК Владимир Попов сообщил, что до этого предприниматели из других регионов рассматривали их площадку только в качестве перевалочной базы.

«Комбинат имеет всю инфраструктуру, он один из крупнейших на юге Тюменской области, имеет мощности порядка 90 тысяч тонн хранения. В Голышманово у нас 14 тысяч населения — и просто взять, отдать площадку и сделать из нее вшивый склад для мышей? Мы были, естественно, против», — подчеркнул чиновник.

В Юргинском районе «Руском» уже имеет одну птицефабрику по выращиванию индейки. По словам сотрудников местной администрации, ее построили в рекордно короткие сроки, всего за год. На вопрос «URA.RU» о том, поступали ли чиновникам жалобы от местных жителей на неприятные запахи из-за близости птицефабрики, главный специалист отдела сельского хозяйства администрации района Анатолий Ячменев ответил отрицательно. «Ни одной жалобы на запах не было, она же за городом находится», — пояснил он.

Получить оперативный комментарий в Омутинском районе не удалось — в администрации не брали трубку.

Напомним, что в Тюменской области уже имеется крупная птицефабрика «Тюменский бройлер», принадлежащая группе «ПРОДО». Она выпускает 32 тыс. тонн продукции в год. Комплекс компании «Руском» по проекту превысит это значение — омичи планируют годовой выпуск до 40 тысяч тонн.

Дарья Казакова
© Служба новостей «URA.RU»
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