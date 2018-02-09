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07 февраля 2018
20:30  09 февраля 2018 3

В Тюмени похитили девушку. Полицейские пока не вмешиваются

Дерзкий поступок молодые люди совершили прямо в центре городаСкрин с видео в группе «Инцидент. Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

В Тюмени девушку похитили ради предложения руки и сердца. Видеоролик о том, как в районе ТРЦ «Премьер» несколько машин блокируют легковое авто, а после под дулом пистолета вытаскивают из него человека с мешком на голове, появилось в группе «Инцидент. Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Из видео становится понятно, что таким экзотическим способом молодой тюменец решил позвать свою возлюбленную замуж. После катаний по городу кортеж прибывает ко Дворцу бракосочетания, на парковке которого и происходит предложение руки и сердца. Интернет-газета «Вслух.ру» ранее сообщала, что, по информации силовиков, такая шутка может обернуться для жениха разбирательствами с полицией, так как его поступок подпадает под действие статьи за мелкое хулиганство.

Пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Мария Новопашина сообщила «URA.RU», что проверка в отношении участников розыгрыша пока не проводилась. «Обращений по данному факту не было. Посмотрев видео, можно понять, что девушка вполне довольна ситуацией, ее все устраивает и она приняла предложение. Мы можем, конечно, инициировать проверку, но это на усмотрение начальства. Думаю, в понедельник переговорю с ними на эту тему», — пояснила она.

Дарья Казакова
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