В Москве на крыше жилого дома нашли тротил. Эвакуировано больше 50 человек

03:57 14 февраля 2018 0

Кинологи продолжают осматривать здание Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Москве на крыше жилого дома в Тихвинском переулке рабочие нашли тротил. Из здания уже эвакуировали 55 человек, сейчас на месте происшествия работают кинологи.

На крыше, как пишет «РЕН ТВ», была найдена пачка сигарет и три банки из-под пива с проводами, внутри которых лежал тротил. Взрывное устройство лежало несобранным и, по мнению специалистов, могло пролежать там с 90-х годов.

Эвакуированных жители разместили в расположенной неподалеку школе и в автобусе ГБУ «Жилищник». Остальные находятся в своих автомобилях.