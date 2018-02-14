Ямальский город терроризирует стая собак. ФОТО

Больше всего животные угрожают детям
Бродячие собаки нападают на прохожих в Лабытнанги. Как сообщил «URA.RU» читатель, стая бегает прямо по центру города и не беспокоит только сотрудников администрации.
«В самом центре города Лабытнанги стая собак с утра тусуется и всем начхать, что бросаются на прохожих, кто проходил — знает. По ходу дела в теплых кабинетах хорошо сидится, мухи не кусают наших чиновников. Ждут, сидят, выжидают, когда же будет жертва. А потом мы тут как тут, во всей своей красе, хорошие и пушистые», — пожаловался в редакцию житель Лабытнанги, представившийся как Илья Радстев.
Получить комментарий мэрии пока не удалось. В пресс-службе не берут телефон.
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