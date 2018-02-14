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14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
14:58  14 февраля 2018 3

Ямальский город терроризирует стая собак. ФОТО

Больше всего животные угрожают детямФото: Илье Радстева

Бродячие собаки нападают на прохожих в Лабытнанги. Как сообщил «URA.RU» читатель, стая бегает прямо по центру города и не беспокоит только сотрудников администрации.

«В самом центре города Лабытнанги стая собак с утра тусуется и всем начхать, что бросаются на прохожих, кто проходил — знает. По ходу дела в теплых кабинетах хорошо сидится, мухи не кусают наших чиновников. Ждут, сидят, выжидают, когда же будет жертва. А потом мы тут как тут, во всей своей красе, хорошие и пушистые», — пожаловался в редакцию житель Лабытнанги, представившийся как Илья Радстев.

Получить комментарий мэрии пока не удалось. В пресс-службе не берут телефон.

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Фото: Илья Радстев

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
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