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15 февраля 2018
14 февраля 2018
21:00  14 февраля 2018 0

Пожизненное для педофилов, Грудинин сбреет усы, 700 врачей без зарплат. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Специалисты перерабатывают, но им за это не платятФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Самое время для подборки главных новостей за день:

В России подготовили законопроект о пожизненном наказании для педофилов. Депутаты требуют высшей меры для жестоких извращенцев.

ВЦИОМ опубликовал последние данные о рейтингах кандидатов в президенты РФ. «URA.RU» рассказывает, каково политическое будущее Собчак и почему Грудинин оказался популярнее Зюганова. А еще глава центра исследования сказал, что Грудинину все-таки придется сбрить усы после выборов.

В закрытом уральском городе 700 врачей остались без зарплат. Специалисты перерабатывают, но им за это не платят. Те копейки, что они получают, еще и задерживают. Поэтому врачи массово увольняются из единственной больницы города.

Матери без груди из Екатеринбурга грозит тюрьма. Органы опеки не только отобрали детей у Юлии Савиновских, но и пытаются возбудить в отношении нее уголовное дело. Адвокат утверждает, что причин для этого нет, но полиция считает иначе.

Стало известно, почему депутаты получают такие большие зарплаты. Спикер тюменской облдумы рассказал все, как на духу. Он считает, что чиновники — люди исключительные.

Курганский депутат и РПЦ освятили старый трактор. И, о чудо, памятник основному инструменту при освоении целины в СССР завелся.

Анна Ветрова
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