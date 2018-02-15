20:58 15 февраля 2018 2

Тюменский дом пугает своим видом местных жителей Фото: ОНФ

В Тюмени жители гниющего дома на Олега Антонова, 6/2 продолжают бить тревогу: в квартирах плесень, проводка неисправна, подвал залит сточными водами, а крыша течет. Жильцы переживают, что во время весеннего паводка и без того слабый фундамент может не выдержать и строение сложится, как карточный домик. Сегодня здесь проживают 300 человек, среди них есть многодетные семьи и инвалиды. В случае обрушения надежд на спасение, как они заявляют, практически нет.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов встретился с инициативной группой жильцов. В беседе с «URA.RU» политик рассказал, что городские власти наметили план действий, который поможет привести многоэтажку в порядок. «На следующей неделе мы завершим проверку управляющей компании УК „Альянс“, по итогам которой примем решение: либо компания продолжает обслуживать здание, либо будем определять другую компанию на основании конкурса», — сообщил замглавы. Далее будет принято решение по новому обследованию дома. Перевалов отметил, что в прошлом году специалисты проверили здание и результаты показали, что конструкции находятся не в аварийном состоянии.

В настоящий момент проверку дома также проводит департамент городского хозяйства. Была обследована кровля, экспертиза показала, что ремонт, выполненный в 2009 году, сделан качественно. В протечках, на которые жалуются жители, якобы виноваты коммуникации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии на верхнем техническом этаже. Работа по ремонту труб будет также возложена на управляющую компанию.

Павел Перевалов считает, что договоренности, которые достигнуты, помогут решить проблему дома Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По мнению Перевалова, решение по судьбе здания будет принято в течение двух месяцев. Если дом будет признан аварийным, то его расселят. Если нет, то работы по текущему ремонту многоэтажки будет выполнять управляющая компания, которая, кроме всего, начнет и активную борьбу с должниками. Они не заплатили за коммунальные услуги более 400 тысяч рублей.

Жильцы дома не уверены, что после встречи с замглавы ситуация изменится. Многодетная мать Оксана Григорьева заявила, что жители с ужасом ждут наступления весны. «Дом проваливается. Мы боимся, что как только подвал оттает — он разрушится, а соответственно рухнет весь дом. Да, нам пообещали при встрече решить нашу ситуацию, только успеем ли мы дождаться решения этого вопроса? Вся страна переживает из-за трагедии АН-148, но если обрушится наш дом, то будет 300 жертв», — сказала Григорьева.