{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 70,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 февраля 2018
14 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
20:58  15 февраля 2018 2

Жители гниющей многоэтажки в Тюмени: «Вся страна переживает за АН-148, но, если рухнет наш дом, будет 300 жертв». ФОТО

Тюменский дом пугает своим видом местных жителейФото: ОНФ

В Тюмени жители гниющего дома на Олега Антонова, 6/2 продолжают бить тревогу: в квартирах плесень, проводка неисправна, подвал залит сточными водами, а крыша течет. Жильцы переживают, что во время весеннего паводка и без того слабый фундамент может не выдержать и строение сложится, как карточный домик. Сегодня здесь проживают 300 человек, среди них есть многодетные семьи и инвалиды. В случае обрушения надежд на спасение, как они заявляют, практически нет.

Заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов встретился с инициативной группой жильцов. В беседе с «URA.RU» политик рассказал, что городские власти наметили план действий, который поможет привести многоэтажку в порядок. «На следующей неделе мы завершим проверку управляющей компании УК „Альянс“, по итогам которой примем решение: либо компания продолжает обслуживать здание, либо будем определять другую компанию на основании конкурса», — сообщил замглавы. Далее будет принято решение по новому обследованию дома. Перевалов отметил, что в прошлом году специалисты проверили здание и результаты показали, что конструкции находятся не в аварийном состоянии.

В настоящий момент проверку дома также проводит департамент городского хозяйства. Была обследована кровля, экспертиза показала, что ремонт, выполненный в 2009 году, сделан качественно. В протечках, на которые жалуются жители, якобы виноваты коммуникации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии на верхнем техническом этаже. Работа по ремонту труб будет также возложена на управляющую компанию.

Комиссия по экономической политике и ЖКХ. Гордума. Тюмень, перевалов павел
Павел Перевалов считает, что договоренности, которые достигнуты, помогут решить проблему дома
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

По мнению Перевалова, решение по судьбе здания будет принято в течение двух месяцев. Если дом будет признан аварийным, то его расселят. Если нет, то работы по текущему ремонту многоэтажки будет выполнять управляющая компания, которая, кроме всего, начнет и активную борьбу с должниками. Они не заплатили за коммунальные услуги более 400 тысяч рублей.

Жильцы дома не уверены, что после встречи с замглавы ситуация изменится. Многодетная мать Оксана Григорьева заявила, что жители с ужасом ждут наступления весны. «Дом проваливается. Мы боимся, что как только подвал оттает — он разрушится, а соответственно рухнет весь дом. Да, нам пообещали при встрече решить нашу ситуацию, только успеем ли мы дождаться решения этого вопроса? Вся страна переживает из-за трагедии АН-148, но если обрушится наш дом, то будет 300 жертв», — сказала Григорьева.

1/5
Стены в доме покрыты плесенью Фото: ОНФ

Наталья Двизова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров