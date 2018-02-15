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А мы собрали вечерний дайджест с главными новостями дня:
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета смогли расшифровать данные речевого самописца Ан-148. Стало понятно, что вызвало панику у пилотов и привело к трагедии.
Скоро в России сократят треть чиновников. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что это выгодно для государства и бизнеса, но требует больших затрат.
Новый закон об оплате ЖКХ дает больше поводов для мошенничества и обмана россиян. В материале «URA.RU» отвечаем на вопрос — надо ли радоваться уходу с рынка управляющих компаний.
В правительстве РФ пообещали повысить пенсии до 25 тысяч рублей. Вице-премьер Ольга Голодец назвала эту задачу самой приоритетной. Настолько, что «все сегодня должно быть подчинено именно ей».
Депутаты попросят президента Путина разрешить бабушкам сушить семена. А то получается, что сейчас садоводы-любители с собственным «производством» семян — преступники, ведь их продукция не по ГОСТу.
Сибирский художник создал «берестяные» презервативы для гостей ЧМ-2018. По его мнению, все в дизайне контрацептивов должно доказывать мощь и величие России. Что получилось — смотрите сами.