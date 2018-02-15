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16 февраля 2018
15 февраля 2018
21:00  15 февраля 2018 0

Расшифрован самописец Ан-148, садоводы-преступники, «берестяные» презервативы. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, пенсионерка, поцелуй, бабушка
Пенсионерам и пенсии поднимут, и семена разрешат сушитьФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное.

А мы собрали вечерний дайджест с главными новостями дня:

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета смогли расшифровать данные речевого самописца Ан-148. Стало понятно, что вызвало панику у пилотов и привело к трагедии.

Скоро в России сократят треть чиновников. Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что это выгодно для государства и бизнеса, но требует больших затрат.

Новый закон об оплате ЖКХ дает больше поводов для мошенничества и обмана россиян. В материале «URA.RU» отвечаем на вопрос — надо ли радоваться уходу с рынка управляющих компаний.

В правительстве РФ пообещали повысить пенсии до 25 тысяч рублей. Вице-премьер Ольга Голодец назвала эту задачу самой приоритетной. Настолько, что «все сегодня должно быть подчинено именно ей».

Депутаты попросят президента Путина разрешить бабушкам сушить семена. А то получается, что сейчас садоводы-любители с собственным «производством» семян — преступники, ведь их продукция не по ГОСТу.

Сибирский художник создал «берестяные» презервативы для гостей ЧМ-2018. По его мнению, все в дизайне контрацептивов должно доказывать мощь и величие России. Что получилось — смотрите сами.

Анна Ветрова
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