Почему россиян начнут чаще обманывать с коммунальными платежами

16:11 15 февраля 2018 3

Новый закон заставит многие управляющие компании уйти с рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Закон о переходе собственников на прямую оплату ЖКХ-услуг ресурсоснабжающим организациям рискует обернуться тем, что обманных схем станет только больше. При этом опрошенные «URA.RU» эксперты прогнозируют ухудшение ситуации с долгами в сфере ЖКХ. Уже, по данным Минстроя, долги по ЖКХ в России составляют 1,34 трлн рублей.

В четверг, 15 февраля, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что ожидает принятия Госдумой законопроекта о переходе собственников на прямую оплату жилищно-коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям. Он напомнил, что в первом чтении законодательная инициатива уже принята. Мень предположил, что до конца февраля закон будет принят во втором и третьем чтениях. Согласно нововведению, россияне будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую ресурсоснабжающим организациям. Это означает, что посредник в лице управляющей организации исключается.

Долги по ЖКХ остаются главной головной болью главы Минстроя Михаила Меня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Согласно данным, которые приводил Мень, около трети управляющих компаний могут уйти с рынка, поскольку они «зарабатывали не на управлении жильем, а на управлении деньгами, которые собраны с населения и должны были как в футболе, в одно касание, идти ресурсоснабжающим организациям». Именно это, по его словам, в конечном итоге привело к многомиллиардной задолженности россиян за потребленные коммунальные ресурсы. В дальнейшем, если закон будет принят, появится типовая форма единого платежного документа. Управляющим компаниям будут поступать средства только за управление жилым домом.

«Далеко не все управляющие компании работают плохо, многие из них на самом деле добросовестно представляют интересы жителей во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями. В случае же введения прямых расчетов жители фактически останутся один на один с ресурсниками, и их шансы без специальных знаний защитить свои интересы будут стремиться к нулю», — заявил «URA.RU» заместитель председателя Общественного совета при министерстве ЖКХ Московской области Олег Иванов.

Кроме того, по его словам, этот закон существенно затруднит работу ресурсоснабжающих организаций (претензионную, судебную и любую другую) с должниками, потому что их число увеличится в разы — иски и претензии нужно будет подавать не к управляющим компаниям, а к обычным жителям. «Соответственно, достаточно высок риск, что принятие закона может усугубить проблему задолженности в сфере ЖКХ», — заключил эксперт.

Управляющие компании отстранят от сбора коммунальных платежей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева подтвердила, что если сегодня качество поставляемых ресурсов и правильность начисления контролируют управляющие компании, то в дальнейшем это придется делать самим собственникам: «Управляющие компании от этой работы отстранят, ведь они не будут являться сторонами договора». При этом она предположила, что после вступления закона в силу далеко не все жильцы многоквартирных домов проголосуют за работу по новой схеме: «Некоторых вполне устраивает нынешняя ситуация, ведь не надо считать, что все управляющие компании — это жулики».

Новый закон, анонсируемый Михаилом Менем, соответствует лучшим мировым практикам, пояснил «URA.RU» аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«Например, в США плата за ЖКХ поступает на специальный счет и коммунальная компания не может их снять, пока не рассчитается со всеми контрагентами и не уплатит налоги.

Подобный подход, как и прямые платежи поставщикам, эффективно сокращает риск мошенничества со стороны УК, когда жителям после банкротства приходится оплачивать долги перед контрагентами.

Как бы то ни было, новация никак не решит проблему с низкой квалификацией кадров и чрезмерно высокими тарифами за ЖКХ», — сказал Нигматуллин.

По мнению профессора Российского экономического университета им. Плеханова, доктора юридических наук Александра Эрделевского, новая схема гораздо удобнее для государства. «Прямого поставщика гораздо легче контролировать с точки зрения поставленных услуг. Если что-то не так, ему можно легко предъявить претензии, в обход ныне существующих дополнительных звеньев в виде управляющих компаний», — сказал он «URA.RU».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минстрою, Минэнерго и Минэкономразвития обеспечить принятие соответствующего документа до 1 февраля 2018 года. Президент Владимир Путин также призывал «отцепить» управляющие компании от финансовых потоков. По его словам, «необходимо навести порядок в этой сфере». Согласно опросу ВЦИОМ, каждый пятый россиянин оценивает работу управляющей компании плохо.