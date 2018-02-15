Расшифрованы данные речевого самописца Ан-148

12:30 15 февраля 2018 13

В результате крушения Ан-148 погиб 71 человек Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета смогли получить данные с речевого самописца Ан-148, который потерпел крушение под Москвой. Запись разговора пилотов свидетельствует о том, что они сразу заметили расхождения в показателях скорости.

Датчики скорости в разбившемся самолете обледенели и работали неправильно, так как не был включен их обогрев, сообщает telegram-канал Mash. Судя по разговору пилотов, они не могли понять причины некорректных показателей приборов. В результате они выключили автопилот и стали снижаться, что в итоге привело к падению. Перед катастрофой у летчиков началась паника, ситуация вышла у них из-под контроля.

Ранее МАК опубликовал фото одного из бортовых самописцев самолета Ан-148. На месте крушения были обнаружены оба бортовых самописца, отмечает «Федеральное агентство новостей». Пассажирский самолет потерпел крушение уже через 6 минут после взлета из Домодедово, сообщала «Национальная служба новостей». Перед столкновением с землей его скорость составляла около 800 км/ч. В результате погиб 71 человек.