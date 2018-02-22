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22 февраля 2018
21 февраля 2018
Главные новости Тюменской области
18:07  22 февраля 2018 1

Тюменская банда промышляла грабежами, чтобы спонсировать террористов

Терроризм, террористы , оружие, автоматы, терроризм, террористы, военные действия
Тюменские бандиты профинансировали террористов в Сирии на 18 млн рублейФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Тюмени вынесен приговор участникам преступной группировки, которые совершали грабежи и разбойные нападения, чтобы снабжать деньгами террористов в Сирии. Злоумышленников обвиняют сразу в нескольких уголовных преступлениях.

«Следствием и судом установлено, что Магомед Бахарчиев, Артур Юсупов и братья Тимерзяновы на протяжении трех лет наряду с другими участниками группы совершали на территории Тюменской и Свердловской областей имущественные преступления с использованием огнестрельного оружия и применением насилия к потерпевшим», — сообщили в Следственном комитете России. Всего преступники похитили более 18 млн рублей и финансировали за счет этих средств террористические организации в Сирии.

Согласно приговору суда, Юсупову, Бахарчиеву и братьям Тимерзяновым назначено наказание в виде лишения свободы на 16, 13, 14 и 4 года соответственно. Они будут отбывать свои сроки в колонии строгого режима.

Дарья Корчак
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