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13:27  26 февраля 2018 8

На «курганской Рублевке» требуют отставки судимого главы

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Жители Введенки недовольны подсудимым главой сельсоветаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Кетовском районе жители требуют отставки главы Введенского сельсовета Вячеслава Кузина, который является фигурантом уголовного дела о махинациях с земельными участками. Несколько депутатов сельской думы предложили включить вопрос о проведении опроса населения в повестку ближайшего заседания, сообщил «URA.RU» председатель центра общественного контроля Иван Камшилов.

По словам Камшилова, местные жители недовольны тем, что Кузин практически не бывает на рабочем месте и обязанности свои не исполняет: глава много времени проводит в судах и на встречах с адвокатами, при этом зарплату получает исправно. Так как Кузин избирался прямыми выборами, чтобы потребовать его отставки, необходимо провести опрос населения. Часть депутатов сельской думы готова сложить свои полномочия в случае, если вопрос о проведении опроса населения будет отклонен. «Тогда дума станет нелегитимной, что приведет к ее роспуску и новым выборам», — отметил Камшилов. Жители села считают, что несколько влиятельных персон в думе не заинтересованы в отставке главы, добавил он.

Пока заседание сельской думы не назначено. В сельсовете на момент подготовки материала не ответили на запрос «URA.RU».

Напомним, Кетовский суд рассматривает уголовное дело о масштабных махинациях с земельными участками. Фигурантами дела являются бывший первый заместитель главы Кетовского района Анатолий Пиносов, экс-начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кетовского района Алексей Иванов (сейчас занимает место главы Кетовского сельсовета), глава Введенского сельсовета Вячеслав Кузин, экс-глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров и их соучастница, предприниматель Мила Антропова. Следующее заседание назначено на 21 февраля. Сын Вячеслава Кузина ранее был осужден за убийство рабочего.

Анна Бояркина
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