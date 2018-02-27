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27 февраля 2018
21:00  27 февраля 2018 0

Первоапрельский запрет WADA, чиновники покупали «военники», Рыбка в тайской тюрьме. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Чемпионат России по футболу 2015/16, Премьер Лига: ФК Урал - ФК Динамо-Москва. Екатеринбург, футбол, фк урал, фонтанелло пабло, погребняк павел, чемпионат россии по футболу
Сборную России по футболу хотят отстранить от ЧМ-2018Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Добрый вечер! Сегодня 27 февраля. И вот главное за день:

Международное антидопинговое агентство (WADA) подготовило для России новый запрет. Согласно проекту, с 1 апреля страну лишат права проводить международные соревнования. Шутка не смешная, потому что в 2018 году РФ принимает чемпионат мира по футболу, а российскую сборную хотят отстранить от игр.

Доверенное лицо Грудинина съело протокол, оформленный за пьяную езду. Видео с молодым коммунистом, поедающим штраф, попало в СМИ.

Киллерам заказали криминального авторитета Гули, претендента № 1 на место главного вора России. Бандиты готовили штурм, но их поймали.

Пермского экс-депутата избил охранник банка и пригрозил добавить, если тот обратится в полицию. Невероятно теплый прием бывшему чиновнику оказали в «Совкомбанке».

На Ямале военкомат продавал военные билеты чиновникам и газовым генералам, чтобы «отмазать» от горячих точек. Торговля шла с начала 90-х, а за каждое удостоверение брали по 150-500 тысяч рублей.

Эксперты рассказали, что ждет Настю Рыбку и её секс-тренера Алекса Лесли в тайской тюрьме. В тюрьмах Таиланда за все приходится платить, даже за еду.

Надежда Банникова
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