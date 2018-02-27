Киллерам заказали Гули, претендента № 1 на место главного вора России

17:52 27 февраля 2018 1

Конкуренты не хотят, чтобы Гули стал главным вором России Фото: Надир Салифов, страница в Facebook

Турецкая полиция установила киллеров, убивших 22 декабря 2017 года в Стамбуле 36-летнего вора в законе Давида Алханашвили по кличке Дато Панкисский. По версии следствия, киллерами являются граждане Армении, а организатором убийства — армянский вор в законе 49-летний Андраник Согоян по кличке Зап Ленинаканский. После успешной ликвидации Дао Панкисского вор Зап может получить выгодный заказ на 46-летнего Надира Салифова по кличке Гули, сообщает издание «Прайм Крайм». Из-за желания Гули получить титул главного вора России и всего постсоветского пространства число его врагов постоянно увеличивается.

По данным турецких полицейских, Зап Ленинаканский организовал убийство по заказу 47-летнего Дато Озманова по прозвищу Дато Краснодарский. Дато является племянником 64-летнего Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Именно Шакро Молодой сегодня занимает в преступной иерархии должность главного вора России. Однако он сейчас находится под следствием, и его ждет большой срок заключения. В силу возраста неизвестно, выйдет ли он когда-нибудь еще на свободу, а потому в России в 2018 году пройдут выборы главного вора страны. Основным претендентом на это место и является Гули. Шакро же своим преемником хочет назначить 45-летнего Василия Христофорова по кличке Вася Воскрес. Так что заинтересованных в устранении Гули предостаточно.

Ранее в Стамбуле полиция задержала группу из одиннадцати киллеров, планировавших штурмом взять резиденцию Гули и убить его. Во главе этой группы находился азербайджанский госслужащий, полковник таможенной службы Намик Джаниев, родной брат вора в законе 41-летнего Ровшана Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский. Однако Гули отказался дать показания против киллеров, и их в итоге отпустили. Наличие у задержанных подробного плана резиденции Гули они пояснили желанием купить этот дом, который даже не был выставлен на продажу. По данным «Прайм Крайм», после этого инцидента желающих убить Гули стало еще больше.

Тем временем Гули живет на своей вилле под Стамбулом и не провоцирует турецкую полицию. Он объявлен Россией в розыск через Интерпол и в любой момент турки могут удовлетворить этот запрос. Они и так являются частыми гостями Гули, так как практически каждую неделю получают анонимки о том, что на вилле Гули устроен склад оружия или вырыт зиндан для содержания похищенных людей. «URA.RU» сообщало о том, что Гули присягнули уральские торговцы, в Сибири и на юге России. Гули начал активную экспансию на Украине, которую считает юго-западной провинцией России, где организовывает похищения людей, а выкупы берет не обычными деньгами, а биткоинами.