Экс-депутат пермского Заксобрания Виктор Скутин утверждает, что между ним и охранником Совкомбанка произошел конфликт, закончившийся избиением Скутина. Об этом «URA.RU» рассказал сам пострадавший.
Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья от «Союза правых сил» (СПС) рассказал, что инцидент произошел сегодня, 27 февраля, около 16:00 в одном из отделений банка. «Избил и сбросил с лестницы на улицу. Также он угрожал мне расправой, если я обращусь в полицию», — объяснил собеседник. Причину конфликта с сотрудником службы безопасности банка избитый не назвал, но уточнил, что уже написал заявление в полицию. В Совкомбанке получить комментарий пока не удалось.
Ранее большой общественный резонанс вызвала обратная ситуация. Другого экс-депутата пермского Заксобрания Александра Телепнева (от «Единой России») и его друга Сергея Ванкевича обвинили в избиении музыканта Андрея Ширмана (Dj Smash). Инцидент произошел в клубе «Дом культуры». В качестве свидетеля по делу допросили сына вице-премьера РФ Юрия Трутнева и пермского предпринимателя Тимура Гисматуллина. Сейчас приостановлено членство Телепнева в «ЕР», после переквалификации дела на более «тяжелую» статью ему грозит до пяти лет колонии, напоминает «URA.RU».