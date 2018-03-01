ФАС нашла серьезные нарушения в работе тюменской компании, принадлежащей правительству области

18:19 01 марта 2018 0

Под требования АИЖК подходила только одна компания, учредитель которой был сотрудником агентства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

УФАС по Тюменской области нашла нарушение в деятельности тюменского АИЖК. Компания, 100% акций которой принадлежит правительству региона, ограничивала конкуренцию. В 2015 году АИЖК по Тюменской области утвердило Положение о закупках, требования которого не соответствовали закону.

Как установила ФАС, при проведении запроса коммерческих предложений на оказание транспортных услуг и услуг предоставления специальной техники (начальная цена договора — 10 миллионов рублей) АИЖК региона ограничивало конкуренцию других компаний. Согласно принятому в организации положению о закупках, компании — участники конкурса, должны были подать заявки в течение одного дня. За этот короткий срок участник предложения должен был собрать обязательный пакет документов, в перечень которого, в том числе, входила заверенная выписка из ЕГРЮЛ (в 2015 году — на ее получение уходило 3 дня), и иметь у себя в арсенале не менее 27 единиц техники. Оплата услуг по контракту осуществлялась по факту, в срок не более 150 рабочих дней (около восьми месяцев). Для того, чтобы установить факт ограничения конкуренции, специалисты УФАС опросили 86 компаний, которые оказывали подобные транспортные услуги. Результаты опроса показали, что длительный срок оплаты в восемь месяцев снижает интерес к заключению договора, а выполнить подачу заявки в однодневный срок невозможно. Под условия контракта подошла только одна компания, способная выполнить все требования положений о закупке.

«В ходе расследования было установлено, что учредитель единственной заявившейся компании одновременно являлся сотрудником департамента АИЖК по Тюменской области, отвечающего за закупки», — пояснила «URA.RU» заместитель руководителя Тюменского УФАС России Светлана Марчук. УФАС признала АИЖК Тюменской области нарушившей закон о защите конкуренции, а также потребовала привести положение о закупках в соответствие с законом. Как пояснили в УФАС Тюменской области, АИЖК исполнило все условия предписания. «Штраф по данному делу не был предусмотрен», — сказали специалисты УФАС. Получить комментарий в АИЖК Тюменской области не удалось.

Напомним, что АИЖК по Тюменской области — это компания, 100% акций которой принадлежит правительству региона. Компания занимается ипотечным кредитованием, участвует в мероприятиях по защите дольщиков, осваивает под жилищное строительство крупные земельные участки на территории региона.