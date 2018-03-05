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05 марта 2018
15:06  05 марта 2018 47

Советник президента заявил, что Россия готова к отключению от Интернета

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Отключить от всемирного интернета могут в любую минутуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил о готовности России к отключению от мировой паутины. По его словам, «если нас отключат от рубильника», страна продолжит жить «нормально и хорошо». Такое заявление Клименко сделал в интервью телеканалу «НТВ».

Советник подчеркнул, что технически страна к этому готова, но предупредил, что процесс будет болезненным: «Если завтра наши коллеги отключат нас от рубильника… Я уверен, что безболезненно не будет. Где-нибудь у кого-нибудь что-нибудь отключится. Наверное, выяснится, что кто-то хранил свои данные за рубежом, хотя есть постановление хранить здесь. Кто-то домены свои хостил за рубежом. Поэтому они, наверное, будут испытывать некоторые трудности. Но само по себе аппаратно-программно нет никаких противопоказаний, чтобы мы жили хорошо и нормально, даже если нам объявят такую войну, как крымская изоляция», — сказал Клименко.

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Российским военным рекомендовали отказаться от соцсетей

Советник президента напомнил, что уже сейчас работает российский сегмент интернета, который создан по указу президента специально для чиновников. «Пока все живы», — успокоил он.

На днях Клименко поддержал инициативу Минкульта блокировать пиратские сайты без решения суда, пишет «Национальная служба новостей». Минобороны в свою очередь настоятельно рекомендовало военнослужащим отказаться от соцсетей.

Ранее Клименко заявил, что Роскомнадзор не планирует блокировать социальную сеть Facebook, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Михалева
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