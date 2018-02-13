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13 февраля 2018
12:29  13 февраля 2018 1

Российским военным рекомендовали отказаться от соцсетей

Тактико-специальное учение
Минобороны разработало правила пользования Интернетом для военнослужащихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минобороны России настоятельно советует военнослужащим не использовать социальные сети и отключить в своих телефонах геолокацию. Такая рекомендация вошла в правила пользования Интернетом, которые были разработаны ведомством в конце прошлого года.

Главная цель оборонного ведомства в том, чтобы законодательно запретить военным пользоваться общеизвестными социальными сетями, пишут «Известия». Памятки и плакаты с соответствующими рекомендациями направлены в войска. Специалисты министерства отмечают, что публикации военных в Интернете постоянно анализируются иностранными спецслужбами, так что неосторожно размещенные фото и видео с геолокацией могут «привести к срыву боевой задачи». При использовании соцсетей военнослужащих также просят не добавлять в друзья незнакомцев и следить за тем, чтобы их родные и близкие не распространяли информацию об их служебной деятельности.

Авторы рекомендаций отмечают, что они не ставят себе целью ограничить личную свободу военнослужащих. Они лишь хотят предупредить о возможных негативных последствиях активности в Сети, пишет «Национальная служба новостей». Возможные образцы плакатов о правилах пользования Интернетом появились в соцсетях в конце прошлого года.

Дарья Корчак
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