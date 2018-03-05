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Главные новости Тюменской области
15:38  05 марта 2018 1

На тюменцев обрушится снег с дождем. Объявлено штормовое предупреждение

Метель. Салехард
Тюменцев предупредили о грядущей метелиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Метель с дождем будет бушевать в городе в течение двух дней. Горожане в соцсетях пишут, что погода на весеннюю совсем не похожа.

Штормовое предупреждение, как сообщается на сайте городских властей, на 6 и 7 марта объявил тюменский Гидрометцентр. В течение двух дней тюменцев ждут неблагоприятные метеорологические явления — сильные осадки, метель, сильный ветер. Так, ночью, 6 марта, ожидается небольшой снег, ветер южный, 5 — 10 м/с, температура — минус 8—10 градусов. Днем будет облачно, пойдет мокрый снег, начнется гололед. Ветер ожидается юго-восточный, 7—12 м/с, порывы до 17 м/с, днем в Тюмени начнется метель при температуре минус 1 — плюс 1 градус.

На следующий день будет облачно с прояснением, однако метель со снегом продолжится при западном ветре 7—12 м/с, порывы до 17 м/с. Ночью температура воздуха достигнет минус 12—14 градусов, днем чуть потеплеет — до минус 9—11.

В соцсетях горожане известие о грядущем ухудшении погоды встретили по-разному. «Так весна же вроде?» — недоумевают одни. «Погода вообще не радует», — констатируют другие. «А мы умоемся и весело пойдем в лето!» — находят некоторые горожане плюсы в грядущей метели с мокрым снегом.

Марина Шарапова
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