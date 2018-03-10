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10 марта 2018
09 марта 2018
11:17  10 марта 2018 0

Путин рассказал о связях бизнесмена Пригожина с российскими наемниками в Сирии

Визит Президента РФ Владимира Путина на
По словам Путина, у бизнесмена могут быть «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин заявил, что у бизнесмена Пригожина могут быть «интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии». Об этом он сообщил, отвечая на вопрос корреспондента телеканала NBC о том, связан ли Пригожин с российскими наемниками.

«Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему — это все его личная инициатива», — отметил Путин. Кроме того, российский президент опроверг появившиеся в США утверждения о том, что Пригожин делает за него в Сирии «грязную работу», пишет «Интерфакс».

«Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю — открыто» — подчеркнул Путин и заявил, что в США «есть кто-то, кто любит делать грязную работу», и потому они подозревают в этом других.

Также российский президент опроверг информацию о том, что Пригожин является его другом, заявив, что такие сообщения не что иное, как «передергивание фактов». С бизнесменом Путин действительно знаком, но в его близкий круг он не входит.

Виктор Жуков
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