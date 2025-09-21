21 сентября 2025

Сын Градского заявил о новом решении суда о наследстве артиста

Сын Градского: суд полностью признал право мамы на долю в наследстве артиста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сын Градского отсудил долю матери в наследстве певца
Сын Градского отсудил долю матери в наследстве певца Фото:

Сын Александра Градского Даниил добился от Московского городского суда полностью признать право соей матери Ольги Градской на долю в наследстве артиста. Об этом он рассказал журналистам.

«Суд полностью признал долю мамы! Прямо в зале суда все было поделено, как должно было быть изначально, ведь доля моей мамы появилась более 20 лет назад. Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества», — заявил Даниил Градский. Его слова передает aif.ru.

По словам сына артиста, решение суда стало возможным после того, как кассационная инстанция выявила нарушения в предыдущих процессах и обязала пересмотреть дело по существу. Градский подчеркнул, что его мать претендовала только на свою законную долю, не затрагивая объекты и средства, приобретенные после развода. Судебные споры между наследниками продолжались более двух лет. 

Александр Градский и Ольга развелись в 2001 году, однако имущество тогда не делили. После смерти певца права Ольги Градской на часть наследства оспаривала вдова артиста Марина Коташенко, с которой у Градского также двое детей.

Александр Градский попал в больницу 26 ноября 2021 года с подозрением на инсульт. Спустя два дня, 28 ноября, композитор скончался.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сын Александра Градского Даниил добился от Московского городского суда полностью признать право соей матери Ольги Градской на долю в наследстве артиста. Об этом он рассказал журналистам. «Суд полностью признал долю мамы! Прямо в зале суда все было поделено, как должно было быть изначально, ведь доля моей мамы появилась более 20 лет назад. Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества», — заявил Даниил Градский. Его слова передает aif.ru. По словам сына артиста, решение суда стало возможным после того, как кассационная инстанция выявила нарушения в предыдущих процессах и обязала пересмотреть дело по существу. Градский подчеркнул, что его мать претендовала только на свою законную долю, не затрагивая объекты и средства, приобретенные после развода. Судебные споры между наследниками продолжались более двух лет.  Александр Градский и Ольга развелись в 2001 году, однако имущество тогда не делили. После смерти певца права Ольги Градской на часть наследства оспаривала вдова артиста Марина Коташенко, с которой у Градского также двое детей. Александр Градский попал в больницу 26 ноября 2021 года с подозрением на инсульт. Спустя два дня, 28 ноября, композитор скончался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...