Сын Градского заявил о новом решении суда о наследстве артиста

Сын Александра Градского Даниил добился от Московского городского суда полностью признать право соей матери Ольги Градской на долю в наследстве артиста. Об этом он рассказал журналистам.
«Суд полностью признал долю мамы! Прямо в зале суда все было поделено, как должно было быть изначально, ведь доля моей мамы появилась более 20 лет назад. Я очень рад за маму. Это огромная победа для нее, но, прежде всего, это огромная победа для всех женщин в нашей стране, которые были обделены, которых оставили без раздела имущества», — заявил Даниил Градский. Его слова передает aif.ru.
По словам сына артиста, решение суда стало возможным после того, как кассационная инстанция выявила нарушения в предыдущих процессах и обязала пересмотреть дело по существу. Градский подчеркнул, что его мать претендовала только на свою законную долю, не затрагивая объекты и средства, приобретенные после развода. Судебные споры между наследниками продолжались более двух лет.
Александр Градский и Ольга развелись в 2001 году, однако имущество тогда не делили. После смерти певца права Ольги Градской на часть наследства оспаривала вдова артиста Марина Коташенко, с которой у Градского также двое детей.
Александр Градский попал в больницу 26 ноября 2021 года с подозрением на инсульт. Спустя два дня, 28 ноября, композитор скончался.
