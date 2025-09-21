21 сентября 2025

Путин рассказал, как на него чуть не упал мотоцикл

На президента России Владимира Путина чуть не упал мотоцикл. Об этом он сообщил лично во время учений «Запад-2025».

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня „козлом“ вверх полетел, перевернулся. Я в последнюю секунду увернулся, он упал рядом со мной», — рассказал президент во время учений «Запад-2025» министру обороны России Андрею Белоусову. Видеозаписью поделился журналист Павел Зарубин.

Стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. Учения имели исключительно оборонительную направленность и проходили на фоне нарастающей военной активности и усиления милитаризации со стороны Германии, Польши, а также других государств. Как прошли учения «Запад-2025» — в материале URA.RU.

