11:28 10 марта 2018 0

SpotMini пока выполняет только миролюбивые задания ФОТО: Youtube.com

Авторы Youtube-канала Nixolas решили представить, какой будет наша планета, если на Земле останутся только четвероногие роботы — продукты компании Boston Dynamics. Яркий 30-секундный ролик по достоинству оценили поклонники робототехники.

На видео представлено несметное количество роботов SpotsMini, хаотично передвигающихся в пустыне. Детища Boston Dynamics пытаются убежать от песчаной бури, но удается это далеко не всем. «Почему это видео до сих пор не в трендах Youtube»?», «Прекрасная работа. Уверен, что все дизлайки прилетели только от Boston Dynamics», «Больше похоже, что роботы пытаются помочь землянам колонизировать Марс», — пишут пользователи Youtube.

Boston Dynamics — инженерная компания, специализирующаяся в роботехнике. С 1992 года американским инженерам удалось создать несколько разновидностей роботов, способных выполнять разный набор функций. Среди них четвероногий робот Cheetah, двуногий робот Petman, созданный для испытаний средств индивидуальной защиты, а также представленный в ролике Spotmini.

Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что технический прогресс может сыграть против человечества. По ее мнению, людям не стоим сбрасывать со счетов «восстание машин», многократно описанное в литературе и кинематографе.