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02 марта 2018
Главные новости Москвы
17:54  02 марта 2018 0

Матвиенко предупредила об угрозе «восстания машин»

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Спикер Совфеда призвала внимательнее читать фантастикуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что технический прогресс несет в себе не только возможности, но и опасности. Она рекомендовала внимательнее отнестись к угрозам, озвученным в фантастической литературе.

«Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — цитирует «Интерфакс» выступление Валентины Матвиенко на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего».

При этом спикер отметила в своей речи, уже многие явления шагнули «со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность». В том числе: роботы, беспилотные аппараты и искусственный интеллект. Наука, по ее словам, избавляет человека от рутинной работы, но в то же время провоцирует появление новых профессий, связанных с цифровыми технологиями.

Игорь Чукреев
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