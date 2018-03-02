Матвиенко предупредила об угрозе «восстания машин»

17:54 02 марта 2018 0

Спикер Совфеда призвала внимательнее читать фантастику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что технический прогресс несет в себе не только возможности, но и опасности. Она рекомендовала внимательнее отнестись к угрозам, озвученным в фантастической литературе.

«Учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — цитирует «Интерфакс» выступление Валентины Матвиенко на пленарном заседании II Санкт-Петербургского международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего».

При этом спикер отметила в своей речи, уже многие явления шагнули «со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность». В том числе: роботы, беспилотные аппараты и искусственный интеллект. Наука, по ее словам, избавляет человека от рутинной работы, но в то же время провоцирует появление новых профессий, связанных с цифровыми технологиями.