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Главные новости Курганской области
15:30  12 марта 2018 0

В Кургане у школьников закончатся вынужденные каникулы из-за гриппа

Выездное заседание Депутатов Курганской городской Думы. Курган, прием у врача, терапевт, грипп, педиатр, курганская детская поликлиника, больной ребенок, орз
Число заболевших в Кургане снизилось на 41%Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Школьники Кургана с 14 марта выходят на занятия. Решение о прекращении действия карантина принято в понедельник, 12 марта, оперативным штабом по предупреждению распространения гриппа, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Кургане за прошедшую неделю на 41% снизилось число заболевших ОРВИ, с 5 по 11 марта зарегистрировано 3680 случаев. Всего в области 7559 случаев заболеваний вирусными инфекциями.

Карантин в Кургане был введен с 5 марта, он распространялся на все учебные заведения города. Ранее карантин вводился в Шадринске, там занятия в школах возобновились 2 марта.

Татьяна Жаткина
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