В Кургане у школьников закончатся вынужденные каникулы из-за гриппа

Число заболевших в Кургане снизилось на 41%
Школьники Кургана с 14 марта выходят на занятия. Решение о прекращении действия карантина принято в понедельник, 12 марта, оперативным штабом по предупреждению распространения гриппа, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
В Кургане за прошедшую неделю на 41% снизилось число заболевших ОРВИ, с 5 по 11 марта зарегистрировано 3680 случаев. Всего в области 7559 случаев заболеваний вирусными инфекциями.
Карантин в Кургане был введен с 5 марта, он распространялся на все учебные заведения города. Ранее карантин вводился в Шадринске, там занятия в школах возобновились 2 марта.