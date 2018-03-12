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12 марта 2018
21:00  12 марта 2018 1

Умер Олег Табаков, Екатерину Андрееву вернули в эфир, у кого вырастут зарплаты. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Олег Табаков, табаков олег
Табаков умер после выхода из комыФото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Умер Олег Табаков. Актер и режиссер скончался на 83-м году жизни после выхода из комы. Проститься с легендой кинематографа приехал актер Евгений Миронов — в больнице папарацци удалось заснять его на видео.

За неделю до выборов президента иностранный агент «Голос» оказался в центре финансового скандала. Самая известная организация наблюдателей России нашла способ получать средства из-за рубежа. В распоряжение «URA.RU» попали документы, указывающие на то, что правозащитники собирают пожертвования через «чужие» реквизиты.

Бессменную ведущую программы «Время» Екатерину Андрееву вернули в эфир. Правда, пока только на выходные. Интересно, что предыдущего ведущего Кирилла Клейменова убрали с экранов, по слухам, из-за амазонок и «золотых фаллосов Грудинина».

Зарплаты бюджетников резко выросли. Правда, повезло не всем работником бюджетной сферы. Минтруд объяснил резкий рост зарплат и премий «нормальным исполнением майских указов».

Но не все «майские указы» исполняются хорошо. В России произошел резкий всплеск смертей. Врачи отмечают, что россияне начали массово погибать от редких неизвестных болезней или по неустановленным причинам. Часть экспертов обвиняют во всем медиков и их желание «уложиться» в нормы.

Священник, который участвовал в церемонии зажжения Благодатного Огня в Храме Гроба Господня, рассказал, кто на самом деле его зажигает. Считается, что во время таинства он загорается сам. Но на деле все оказалось гораздо прозаичнее.

Стало известно, сколько Михаил Ефремов получил за спектакль, который сам и сорвал. Актер вышел на сцену «абсолютно пьяным» и обматерил зрителей, но все равно получил больше, чем остальные члены труппы. Сумма очень внушительная.

Кирилл Егоров
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