Тюменцы научились делать воду из воздуха. ВИДЕО

Тюменская компания создала уникальный проект для добычи чистой пресной воды из воздуха. Она разработала плавающую установку, использующую энергию солнца и волн и преобразующую влагу из воздуха в воду.
Проект удалось воплотить в жизнь с помощью финансирования, патентной и юридической помощи в фонде «Сколково», пишут «Известия». Установка ООО «Электрорам», которое занимается исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, представляет собой агрегат из двух основных частей: буй, который плавает на поверхности, забирая внутрь влажный воздух и нагревая его, и конденсатор, расположенный на глубине, преобразующий в прохладе из забранного нагретого воздуха влагу. Ее собирают и направляют потребителям по трубопроводам.
Руководитель проекта, профессор Тюменского индустриального университета Виктор Миронов, поводом для разработки нового способа получения чистой питьевой воды назвал ее дефицит. Он утверждает, что с одного кубометра морской акватории в солнечный день можно получить до 1 литра чистой воды в час только за счет солнца. 400 подобных установок в акватории дадут 14 кубометров пресной воды в сутки при высоте волны 0,4 метра. «Вода может быть соленой и грязной. В „конденсаторе“ получается чистейшая питьевая. Наша система независима от внешних источников энергоснабжения. Ее можно использовать в регионах с нехваткой чистой пресной воды», — рассказал Миронов. В пример он привел Крым, где и планируется протестировать разработку.
Ранее «URA.RU» сообщало, что система водоснабжения в Тюмени требует серьезного ремонта. Водозаборы, канализационные очистные сооружения и ливневая канализация находятся в плачевном состоянии. Также полностью на привозную питьевую воду в прошлом году перешел Троицк в Челябинской области.