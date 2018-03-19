Тюменцы хором пели гимн РФ
Тюменская область отметила четвертую годовщину присоединения Крыма к Российской Федерации. После закрытия избирательных участков в 20:30 на площади 400-летия Тюмени на праздничный митинг-концерт собрались около пяти тысяч человек, передает корреспондент «URA.RU».
Спикерами на мероприятии выступили представители региональной общественной палаты — Тамара Трунилова, Ольга Ройтблат и Геннадий Чеботарев. Собравшиеся на площади люди размахивали триколорами, транспарантами с лозунгами и воздушными шарами в цвет флага страны. На сцене выступили местные артисты, после чего участники митинга хором спели гимн России.
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Тюменцы отмечают четвертую годовщину вхождения Крыма в состав России