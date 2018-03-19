В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги президентских выборов. Окончательный подсчет результатов показал, что безусловным лидером стал Владимир Путин, набравший 85,54% голосов.
Действующий президент оставил далеко позади своих конкурентов. Так, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина свой голос отдали 5,72% ямальцев, а за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 5,70%, следует из данных ЦИК. Ксения Собчак («Гражданская платформа»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин («Коммунисты России») и Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») набрали около 1% голосов. При этом явка в ЯНАО составила 91,90%.
После обработки 99% итоговых протоколов стало известно, что Владимир Путин по итогам выборов набрал 76,65% голосов, сообщала «Национальная служба новостей». Его поддержали более 55 млн человек.