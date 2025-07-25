Названы регионы, где получают самые высокие пенсии

Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области получают самые большие пенсии в РФ. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«Самые высокие пенсии благодаря надбавкам получают в Чукотском автономном округе — 38 658 рублей, в Камчатском крае — 34 460 рублей и в Магаданской области — 34 253 рубля», — передает РИА Новости слова эксперта. Подольская добавила, что разрыв в пенсиях из-за районных коэффициентов в стране значительный.
Ранее старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова рассказала, что в топ регионов с самыми высокими пенсиями, входят: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область, Ненецкий АО. Она добавила, что в десятку также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Согласно данным эксперта, средний размер пенсии по старости в России к началу 2025 года составляет 25 тысяч рублей.
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