25 июля 2025

Названы регионы, где получают самые высокие пенсии

Подольская: жители Камчатки и Чукотки получают самые высокие пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсии зависят от районного коэффициента
Пенсии зависят от районного коэффициента Фото:

Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области получают самые большие пенсии в РФ. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

«Самые высокие пенсии благодаря надбавкам получают в Чукотском автономном округе — 38 658 рублей, в Камчатском крае — 34 460 рублей и в Магаданской области — 34 253 рубля», — передает РИА Новости слова эксперта. Подольская добавила, что разрыв в пенсиях из-за районных коэффициентов в стране значительный.

Ранее старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова рассказала, что в топ регионов с самыми высокими пенсиями, входят: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область, Ненецкий АО. Она добавила, что в десятку также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Согласно данным эксперта, средний размер пенсии по старости в России к началу 2025 года составляет 25 тысяч рублей.

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Жители Чукотки, Камчатки и Магаданской области получают самые большие пенсии в РФ. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. «Самые высокие пенсии благодаря надбавкам получают в Чукотском автономном округе — 38 658 рублей, в Камчатском крае — 34 460 рублей и в Магаданской области — 34 253 рубля», — передает РИА Новости слова эксперта. Подольская добавила, что разрыв в пенсиях из-за районных коэффициентов в стране значительный. Ранее старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова рассказала, что в топ регионов с самыми высокими пенсиями, входят: Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Москва, Магаданская область, Ненецкий АО. Она добавила, что в десятку также входят Камчатский край, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Тюменская область. Согласно данным эксперта, средний размер пенсии по старости в России к началу 2025 года составляет 25 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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