Жители Ставрополя сообщают о взрывах в городе

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Беспилотники ВСУ замечены в Ставрополе
Беспилотники ВСУ замечены в Ставрополе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ставрополе (Ставропольский край, Северный Кавказ) слышны взрывы и видны беспилотники ВСУ. Об этом сообщили местные жители. 

Жители заметили около пяти дронов. Слышны взрывы и автомобильные сирены. Официальной информации не поступало.

Ранее во Владикавказе ограничили работу аэропорта. Владикавказ и Нальчик пытаются атаковать дроны, сообщили в telegram-каналах.

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В Ставрополе (Ставропольский край, Северный Кавказ) слышны взрывы и видны беспилотники ВСУ. Об этом сообщили местные жители.  Жители заметили около пяти дронов. Слышны взрывы и автомобильные сирены. Официальной информации не поступало. Ранее во Владикавказе ограничили работу аэропорта. Владикавказ и Нальчик пытаются атаковать дроны, сообщили в telegram-каналах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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