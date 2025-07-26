Жители Ставрополя сообщают о взрывах в городе

Беспилотники ВСУ замечены в Ставрополе
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Ставрополе (Ставропольский край, Северный Кавказ) слышны взрывы и видны беспилотники ВСУ. Об этом сообщили местные жители.
Жители заметили около пяти дронов. Слышны взрывы и автомобильные сирены. Официальной информации не поступало.
Ранее во Владикавказе ограничили работу аэропорта. Владикавказ и Нальчик пытаются атаковать дроны, сообщили в telegram-каналах.
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