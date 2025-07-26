Москва и Киев подготовили список для обмена гражданских

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москва и Киев обменяются гражданскими
Москва и Киев обменяются гражданскими Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Власти России и Украины подготовили предварительный список для обмена гражданскими лицами по формуле «20 на 20». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

«Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате „20 на 20“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Кузнецова.

В ходе третьего раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле, представители России и Украины пришли к соглашению о проведении обменов не только между военнопленными, но и среди гражданских лиц. Таким образом, рамки гуманитарного сотрудничества между сторонами были расширены: ранее обмены касались исключительно военнослужащих, находящихся в плену.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти России и Украины подготовили предварительный список для обмена гражданскими лицами по формуле «20 на 20». Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. «Москва и Киев располагают предварительным списком гражданских лиц для обмена в формате „20 на 20“», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на слова Кузнецова. В ходе третьего раунда переговоров, состоявшегося в Стамбуле, представители России и Украины пришли к соглашению о проведении обменов не только между военнопленными, но и среди гражданских лиц. Таким образом, рамки гуманитарного сотрудничества между сторонами были расширены: ранее обмены касались исключительно военнослужащих, находящихся в плену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...