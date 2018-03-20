16:01 20 марта 2018 0

Санаторий станет территорией психиатрической больницы Фото: с сайта pearl72.ru

Тюменские чиновники намерены передать городской центр реабилитации «Жемчужный» областной психиатрической больнице. Санаторий сменит владельца, а лечение здесь будут проходить пациенты с психиатрическими диагнозами, а не тюменские пенсионеры. Вопрос о передаче муниципального имущества в областную собственность сегодня обсудили члены комиссии по экономической политике и ЖКХ в Тюменской гордуме.

По словам директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, с просьбой о передаче территории санатория обратились областные чиновники. «К передаче предлагается само юридическое лицо и все имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления. Это 14 объектов недвижимого имущества и 973 объекта движимого. Цель передачи — рядом с территорией „Жемчужного“ находится областная психиатрическая больница, которая испытывает недостачу по количеству мест для лечения больных по своему профилю».

Санаторию принадлежит 14 объектов недвижимости Фото: с сайта pearl72.ru

Чиновница отметила — часть отделений больницы находится на улице Новой в Тюмени, но территориально это неудобно для врачей и места там недостаточно. Также городские чиновники пояснили, что детская психоневрологическая служба, которая располагается на улице Герцена, 76, в Тюмени, останется там в полном объеме. «По поводу улицы Новой сказать не готов, это юрисдикция департамента здравоохранения области», — сообщил глава городского департамента здравоохранения Игорь Крючков. Поток тюменцев, которые по направлению ездили на лечение и реабилитацию в «Жемчужный», будет перераспределен на два ближайших санатория — «Градостроитель» и «Светлый».

Предложение о передаче санатория поддержал и сам директор «Жемчужного» Антон Горбунов. «По ОМС „Жемчужный“ загружен на 29 среднегодовых коек из 85, то есть не более трети, — заявил он. — В „Градостроителе“ и „Светлом“ загруженность примерно такая же. Мы ведем и коммерческую деятельность, общая загруженность составляет 43%. Учреждение недостаточно эффективно работает, является убыточным».

Депутат от КПРФ Динар Абукин поинтересовался, станет ли заполняемость учреждения 100-процентной после перепрофилирования и насколько возросло количество пациентов с психиатрическим диагнозом, если места в больнице в Винзилях уже не хватает.

«Больных таких достаточно много, поэтому этот вид помощи актуален. Но он в юрисдикции государственной», — пояснил Игорь Крючков. Динар Абукин попросил чиновников к заседанию городской думы подготовить справку о количестве пациентов с подобным диагнозом.

В областном департаменте здравоохранения корреспонденту «URA.RU» сообщили, что за прошлый год в регионе зарегистрировано 2276 пациентов с установленным впервые в жизни диагнозом психического расстройства. «С 2011 года этот показатель постепенно уменьшается, за 5 лет произошло снижение на 36%, — отметили там. — В структуре общей заболеваемости наименьшую долю составили психозы и состояния слабоумия — 27,1%. Количество контингентов психических больных, зарегистрированных на конец 2016 года, составило 33502 человека, из них на диспансерном наблюдении находился 16501 человек, получал другую амбулаторную помощь 17001 человек. Сохраняется тенденция уменьшения доли больных, находящихся под диспансерным наблюдением».