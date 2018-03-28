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Главные новости Тюменской области
18:20  28 марта 2018 0

Жители тюменского села просят президента разобраться в деле об убийстве и грабеже

Клипарт., нож, уголовное дело, убийство
Непрошенный визитер получил несколько ударов ножомФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители тюменского села поднялись на защиту соседа, которого отправили на восемь лет в колонию строгого режима за защиту собственного дома. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, селяне написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой взять историю под личный контроль и пересмотреть уголовное дело.

В письме (имеется в распоряжении редакции), под которым стоит более 100 подписей, говорится о преступлении, произошедшем в селе Инкуль Нижнетавдинского района 2 сентября 2016 года. Ближе к полуночи к местному жителю Руслану Мишарову приехало несколько человек во главе с Фатыхом К. Они «ворвались с целью расправы, и Руслан, обороняясь, нанес К. ранение, повлекшее смерть», говорится в письме. При этом предводитель непрошеных гостей не раз был судим за грабежи (об этом говорится и в приговоре суда), а обследовавшие его тело судмедэксперты обнаружили у него в крови 3 промилле алкоголя, а в моче — 3,7 промилле. Источник агентства утверждает: во время следствия визитеры заявили, что хозяин дома сам позвонил и пригласил их «попить чай», а потом почему-то набросился с ножом на Фатыха К. «Есть детализация звонков Мишарова. Он никому из них не звонил, — говорит собеседник агентства. — Это ложь». Что касается убитого, он «не раз вымогал у местных жителей средства и калечил некоторых жителей деревни», — утверждается в письме.

Тем не менее Мишарову, который несколько раз ударил ножом Фатыха К., инкриминировали статью «умышленное убийство». В 2017 году суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет, приговор вступил в законную силу 21 сентября. Как сказано в приговоре, «исправление [Мишарова] возможно только в условиях изоляции его от общества, с назначением ему наказания в виде реального лишения свободы».

Селяне в своем письме президенту попросили его «взять это под личный контроль, пересмотреть дело и провести объективное расследование». В пресс-службе СУ СКР по области «URA.RU» пояснили, что доказательства, собранные следователями, были признаны достаточными для вынесения приговора.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
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