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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
20:17  28 марта 2018 1

Курганцы собрались на самый массовый митинг последних лет. После трагедии в Кемерове. ФОТО

Акция
В Детском парке собралось более 10 тысяч человекФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Более 10 тысяч человек в Кургане пришли на траурную акцию в память о погибших во время пожара посетителей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Горожане не торопятся расходиться из Детского парка, сообщает корреспондент «URA.RU».

Людьми заполонен не только сам парк, но и прилегающие улицы, на дорогах образовались пробки. К фонтану в центре парка горожане приносят свечи и цветы, а также мягкие игрушки. Волонтеры развесили на деревьях бумажных журавликов. Многие курганцы принесли с собой белые шары — символы невинных душ детей, погибших в страшном пожаре.

Собравшиеся пришли на мероприятие по собственной воле — никого не принуждали. «Это же чьи-то ребятишки, невозможно в одиночку переносить такую боль», — объясняет женщина, вытирая слезы. Многие пришли в парк вместе с детьми.

На траурной акции замечены многие высокопоставленные чиновники, руководители силовых ведомств. Однако акция прошла без речей и каких-либо заявлений. Священник провел молебен за упокой погибших в Кемерове. Ожидалось, что участие в мероприятии примет губернатор Курганской области Алексей Кокорин, однако на акции он не был замечен.

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Курганцы несли в парк цветы и свечи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
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