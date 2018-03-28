Более 10 тысяч человек в Кургане пришли на траурную акцию в память о погибших во время пожара посетителей торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. Горожане не торопятся расходиться из Детского парка, сообщает корреспондент «URA.RU».
Людьми заполонен не только сам парк, но и прилегающие улицы, на дорогах образовались пробки. К фонтану в центре парка горожане приносят свечи и цветы, а также мягкие игрушки. Волонтеры развесили на деревьях бумажных журавликов. Многие курганцы принесли с собой белые шары — символы невинных душ детей, погибших в страшном пожаре.
Собравшиеся пришли на мероприятие по собственной воле — никого не принуждали. «Это же чьи-то ребятишки, невозможно в одиночку переносить такую боль», — объясняет женщина, вытирая слезы. Многие пришли в парк вместе с детьми.
На траурной акции замечены многие высокопоставленные чиновники, руководители силовых ведомств. Однако акция прошла без речей и каких-либо заявлений. Священник провел молебен за упокой погибших в Кемерове. Ожидалось, что участие в мероприятии примет губернатор Курганской области Алексей Кокорин, однако на акции он не был замечен.