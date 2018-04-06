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06 апреля 2018
09:00  06 апреля 2018 0

Новое метро в Екатеринбурге, деньги россиян под угрозой, сколько зарабатывает Дудь. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Начало продажи iphone 6. Екатеринбург, телефон, интернет, айфон, iphone 6
Новый вирус блокирует устройства и требует выкупФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Сегодня 6 апреля, пятница. Рабочая неделя практически подошла к концу.

И вот главные новости к этому часу:

Владимир Путин встретился с делегацией Международного выставочного бюро, которая проверяет готовность Екатеринбурга принять выставку «Экспо-2025». Президент пообещал достроить метро и рассказал, как изменится столица Урала, если все-таки получит право провести международную выставку.

В Екатеринбурге состоялось одно из главных заседаний по «делу очкарика против южан». Влад Рябухин — парень, который дал отпор 100-килограммовому Сарго Арутюнряну, выдержал допрос, который длился 2,5 часа. «URA.RU» узнало все детали дела — от постоянно меняющихся прокуроров и вымогательств до фальсификаций доказательств.

Клиентов Сбербанка атакует вирус, который ворует деньги со счетов через смс-сообщения, блокирует мобильные устройства и требует выкуп. В самом банке уже прокомментировали информацию о вредоносной программе. И косвенно сослались на войну антивирусов.

Видеоблогер Юрий Дудь рассказал, сколько зарабатывает в месяц благодаря шоу «вДудь» на YouTube. Он опроверг свой рекламный ценник, ранее появившийся в Сети, и назвал конкретную сумму.

Скандально известный российский актер Алексей Панин устроил скандал судебным приставам, которые пришли арестовать его BMW за долги по штрафам и алиментам. Такое надо видеть.

Мужчина впервые родил ребенка. Принимали роды финские врачи. Рассказываем, как это вышло.

Кирилл Егоров
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